Potter: “L’infortunio di Hien? È davvero triste per Isak e per noi. Sono sicuro che tornerà più forte”

27/06/2026 | 12:26:09

Il commissario tecnico della Nazionale svedese Graham Potter, ha parlato ai canali ufficiali della Federazione. Queste le sue parole sull’infortunio di Hien:

“È davvero triste per Isak e per noi. È un giocatore chiave per noi ed è importante per il gruppo sia dentro che fuori dal campo. Concludere il Mondiale in questo modo a causa di un infortunio è molto spiacevole e lo sosterremo nel miglior modo possibile. È un peccato per lui, ma sono sicuro che tornerà più forte”.

Foto: sito Chelsea