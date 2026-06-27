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Potter: “L’infortunio di Hien? È davvero triste per Isak e per noi. Sono sicuro che tornerà più forte”

27/06/2026 | 12:26:09

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Il commissario tecnico della Nazionale svedese Graham Potter, ha parlato ai canali ufficiali della Federazione. Queste le sue parole sull’infortunio di Hien:
“È davvero triste per Isak e per noi. È un giocatore chiave per noi ed è importante per il gruppo sia dentro che fuori dal campo. Concludere il Mondiale in questo modo a causa di un infortunio è molto spiacevole e lo sosterremo nel miglior modo possibile. È un peccato per lui, ma sono sicuro che tornerà più forte”.
Foto: sito Chelsea