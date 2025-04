Postecoglu: “Sono durato quasi due anni, è abbastanza buono per essere al Tottenham”

Ange Postecoglou rompe il silenzio e lo fa con parole forti, cariche di frustrazione ma anche di determinazione. Dopo la sconfitta per 1-0 contro il Chelsea – la sedicesima in Premier League per il Tottenham in questa stagione – il tecnico australiano ha lanciato un messaggio chiaro alla società e all’ambiente Spurs: “Attacchiamoci a qualcosa, serve stabilità per cambiare davvero”.

Poi ha proseguito”Sono durato quasi due anni, è abbastanza buono per il Tottenham! A un certo punto bisogna restare fedeli a un’idea. Se lo dico ora sembra egoista, ma se vuoi cambiare davvero qualcosa, devi cambiare anche la visione del club”, dice in conferenza stampa.

Infine: “Abbiamo perso Harry Kane e siamo arrivati quinti, cambiando totalmente stile di gioco. Ma sembra che qui vada bene solo un anno buono, poi si ricomincia da capo. È quello che ho accettato, non mi lamento. Ma è frustrante”. Postecoglou chiude con una promessa: “Non sto facendo un buon lavoro nel cambiare la mentalità, è vero. Ma sono un combattente. Continuerò a lottare finché qualcuno non mi dirà di fermarmi.”