Posch dal Bologna al Como più veloce della luce: è fatta. I dettagli

30/08/2025 | 23:13:25

Le ultime ore di calciomercato sono piene di sorprese, nel pomeriggio ve ne avevamo anticipato una, ovvero il probabile trasferimento di Stefan Posch, terzino austriaco classe 1997 in scadenza di contratto con il Bologna. Posch era stato accostato a due o tre squadre in Italia e all’estero, il Como ha perfezionato l’operazione proprio dopo la gara di poche ore fa al Dall’Ara. Posch gioca a destra ma all’occorrenza può agire anche da difensore centrale. Operazione in prestito con obbligo di riscatto: 4 milioni più bonus.

Foto: sito Bologna