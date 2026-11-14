Portogallo, Palhinha: “Vogliamo scusarci, è stata una partita deludente. Non possiamo sottovalutare nessuno”

14/11/2026 | 23:50:09

Le parole di Palhinha dopo la sconfitta del Portogallo contro la Danimarca, intervistato da RTP: “È stata una giornata davvero deludente per la nazionale. Volevo scusarmi per il risultato; non credo che rispecchi il valore di questa squadra. Ma è solo una partita, dobbiamo analizzarla a fondo e reagire nella prossima. Non possiamo sottovalutare nessun avversario. Credo che se abbassiamo la guardia, ne pagheremo le conseguenze. Oggigiorno non esistono partite facili e chiunque pensi il contrario si sbaglia di grosso. La Danimarca è una squadra ottima e lo ha dimostrato”.

Foto: Sito Benfica