Portogallo, i convocati del CT Jorge Jesus: c’è la prima lista senza Cristiano Ronaldo

06/11/2026 | 13:54:42

Il commissario tecnico del Portogallo, Jorge Jesus, ha diramato la lista ufficiale dei calciatori convocati in vista delle prossime e decisive sfide della fase a gironi di Nations League. Si tratta di un appuntamento storico per la selezione lusitana, essendo la prima chiamata ufficiale dopo l’addio alla nazionale annunciato da Cristiano Ronaldo. Tra le novità spiccano i tanti volti noti della nostra Serie A, tra cui la prima chiamata in assoluto tra i grandi per Gustavo Varela del Monza, oltre alla presenza di elementi come Nuno Tavares , Rodrigo Mora e Gonçalo Ramos.

​●Portieri: Diogo Costa (Porto); Rui Silva (Sporting CP); Samuel Soares (Benfica);

●Difensori: Diogo Dalot (Manchester United); Alberto Costa (Porto);Rúben Dias (Manchester City); Tomás Araújo (Benfica); Renato Veiga (Villarreal), António Silva (Bournemouth); João Cancelo (Barcellona); Nuno Tavares (Lazio);

​●Centrocampisti: João Palhinha (Benfica); Rúben Neves (Al-Hilal); Mateus Fernandes (Tottenham); Vitinha (Paris Saint-Germain); João Neves (Paris Saint-Germain); Bernardo Silva (Real Madrid);

​●Attaccanti: Pedro Neto (Chelsea); Francisco Trincão (Al-Ahli); Carlos Forbs (Club Brugge); Rafael Leão (Galatasaray); Geovany Quenda (Chelsea); Bruno Fernandes (Manchester United); João Félix (Al-Nassr); Rodrigo Mora (Roma); Gonçalo Ramos (Milan); Fábio Silva (Borussia Dortmund); Gustavo Varela (Monza).

foto: x Portogallo