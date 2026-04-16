Portanova, confermata in appello la condanna di sei anni. Annunciato il ricorso: “Andrò avanti all’infinito”

16/04/2026 | 20:13:36

Confermati in appello i 6 anni per violenza sessuale per Manolo Portanova. Il calciatore della Reggiana, 25 anni, era stato condannato in primo grado nel 2021 per la violenza di gruppo avvenuta a Siena ai danni di una studentessa. Il calciatore ha rotto il silenzio dopo la sentenza, annunciando il ricorso ai giornalisti: “Andrò avanti all’infinito, non posso perdere la mia vita calcistica e non giocare più a pallone per un’accusa priva di prove. Sicuramente il mio avvocato non si fermerà: io credo nella giustizia, anche se non è stata applicata in queste due sentenze. Fa male, ma è un male che mi fa capire che a volte la verità può venire a galla dopo. È assurdo, sono cinque anni che vivo una situazione incredibile. Portare le prove della mia innocenza non basta. Oggi non è stata detta la verità. Sono un ragazzo buono e, prima di essere un calciatore sono un uomo. Fa male, ma è un male che mi fa capire che a volte la verità può venire a galla dopo”.

Foto: Instagram Reggiana