Politano: “Siamo fragili e non riusciamo a difendere bene. Bisogna dare tutti di più, me compreso”

03/11/2026 | 17:28:16

Matteo Politano analizza la sfida contro il Porto di Champions in conferenza stampa.

Sulla partita di domani: “Domani ci aspetta una partita difficile. E’ vero che abbiamo qualche infortunio, ma questo può essere un alibi e noi di alibi non ne vogliamo in questo momento. Solo noi possiamo tirarci fuori da questo momento difficile. Dobbiamo lanciare il cuore oltre l’ostacolo”.

Sulle difficoltà in difesa: “Quando si prende gol è colpa di tutti, non solo della difesa. Siamo fragili in questo momento, non riusciamo a difendere bene come avevamo fatto negli anni passati. Ci manca cattiveria nell’accorciare sull’avversario e così è normale che contro giocatori di qualità prendi gol”.

Sulle difficoltà del momento: “Io, Di Lorenzo, Anguissa e tutti quelli più anziani stiamo cercando di trasmettere l’importanza di queste partite e di rimanere in alto in classifica. In queste situazioni non è mai semplice, soprattutto in una piazza pesante come Napoli. Dopo Torino ci siamo detti che bisogna dare tutti di più, io compreso. Ci manca quel qualcosa in più e da domani dovremo provare a trovarlo”.

Sul Porto: “Il Porto è una squadra forte, in campionato sta facendo benissimo e in Champions ha raccolto meno di quanto creato. Dobbiamo vincere per forza”.

Foto: Instagram Politano