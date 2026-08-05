Politano: “Il 4-3-3 è il modulo migliore per me. Devo migliorare in fase realizzativa”

05/08/2026 | 22:40:07

Matteo Politano, attaccante del Napoli , ha parlato dopo l’amichevole vinta 2-1 contro l’Osasuna.

Queste le sue parole a Sky: “Era importante mettere dentro minuti, cercare di iniziare a fare quello che ci chiede il mister e soprattutto vincere l’amichevole, che fa sempre bene.”

Sui movimenti: “Sì, ci sono vari movimenti, perché poi dipende comunque da chi gioca. Magari chiedeva a Giovanni di impostare a tre, io largo, lui alto e Giovanni dentro al campo. Dipende comunque dai giocatori che sono in campo. Sicuramente oggi potevamo fare meglio sotto il punto di vista del palleggio, magari abbiamo forzato tante giocate, però ci sta all’inizio. C’è ancora margine di miglioramento, però fortunatamente abbiamo dei giorni per lavorare e presentarci al meglio il 22.”

Sul modulo: “Sì, ma poi lo sai, io mi adatto a quello che mi chiede il mister. Se c’è da fare tutta la fascia lo faccio, se c’è da stare più alto lo faccio. Sicuramente il 4-3-3 è il mio modulo perfetto, però nel calcio di adesso bisogna fare tutte e due le fasi. Io voglio giocare, quindi mi faccio tutta la fascia.”

Migliorare in fase realizzativa: “Sì, bellissima palla, bel gol, però c’è da farlo anche in campionato e quest’anno spero di farne più dell’anno scorso, perché l’anno scorso ne ho fatti davvero pochi. Quindi quest’anno l’obiettivo è sicuramente quello di migliorare a livello realizzativo.”

Foto: Instagram Politano