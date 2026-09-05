Politano e Hojlund, il Napoli scappa: doppio Lautaro e Thuram firmano il ribaltone Inter

05/09/2026 | 20:00:05

Inter-Napoli regala spettacolo e finisce 3-2 per i nerazzurri a San Siro. Un paio di brividi per parte e tanto tatticismo, Inter e Napoli chiudono sullo 0-0 la prima frazione di gioco a San Siro. Occasione Inter dopo 2′. Destro di Diouf dal limite, Meret allunga in corner. Una grossa occasione per Anguissa, con Martinez che salva tutto. Martinez respinge anche su Hojlund. Poi l’Inter si ributta in avanti, calcia Lautaro e Meret respinge. Traversa di Dimarco su punizione sul gong finale. Nella ripresa salta il tappo a San Siro. Apre le marcature Politano, poi raddoppia Hojlund con un gran mancino. Si scatena la reazione dei nerazzurri, Lautaro riapre la partita quattro minuti dopo. Una traversa di Thuram nega il 2-2, ma poi il francese si rifà all’81’ di testa. Il Napoli si ributta in avanti e spreca un paio di occasioni, ma Lautaro punge nel recupero e firma la rimonta dell’Inter. Inter a punteggio pieno, il Napoli perde la seconda di fila ma esce a testa alta da San Siro.

foto x inter