Politano decide un Napoli-Milan con poche emozioni: finisce 1-0, campani secondi

06/04/2026 | 22:42:31

Il Napoli batte 1-0 il Milan e lo supera in classifica, al secondo posto.

Ritmi piuttosto bassi e poche emozioni al Maradona: i rossoneri sono andati vicini al gol con Pavlovic da azione da corner e con Nkunku in ripartenza, mentre la squadra di Conte ha sfiorato la rete del vantaggio con uno spunto personale di Spinazzola. Il primo tempo si chiude 0-0. Nella ripresa, le cose non cambiano. Gara brutta, va detto, 0-0 giustissimo.

Al 79′, sblocca la gara Matteo Politano, quando lo 0-0 sembrava ormai ancorato. Palla in mezzo, De Winter non colpisce bene di testa e la allunga per Politano che di sinistro insacca. Allegri si gioca subito la carta Leao, non al meglio, ma tenta il tutto per tutto.

I rossoneri hanno alcune potenziali chance con dei colpi di testa di De Winter e Leao, ma alti. Il Napoli vince 1-0. Un successo che vede il Napoli scavalcare i rossoneri al secondo posto, salendo a 65, con il Milan a 63 che è a +6 sulla Juventus quinta.

Foto: sito Napoli