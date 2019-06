Pol Lirola: “Il Sassuolo mi ha dato tanto ma è giunta l’ora di cambiare”

Il terzino classe ’97 del Sassuolo, Pol Lirola, ha parlato a proposito del proprio futuro dal ritiro della Nazionale spagnola Under 21. Queste le sue dichiarazioni, riportate dal Mundo Deportivo: “Il Sassuolo mi ha dato tanto, ma è il momento di cambiare squadra. Con i neroverdi ho giocato più di 100 partite tra campionato ed Europa League. Al momento sono concentrato sull’Europeo, poi avrò tempo per fare delle valutazioni per il futuro“.

Foto: twitter personale del giocatore