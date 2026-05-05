Pogba: “La squalifica per doping e gli infortuni? Ci sono stati momenti in cui ho detto ‘Basta’. Gli amici e la famiglia mi hanno aiutato”

L’ex calciatore della Juventus, ora in forza al Monaco, Paul Pogba, ha concesso un’intervista a Ligue1+. Queste le sue parole:

“Il periodo dall’accusa di doping e dei continui infortuni? Onestamente, ci sono stati momenti in cui ho detto ‘ Basta, ne ho abbastanza ‘, perché davo il massimo, ma non finiva mai. Continuavo a chiedermi cosa avrei potuto fare di più per evitare tutto questo… Non avete idea di quante volte mia moglie mi abbia detto ‘Vai ad allenarti’… ma ci sono giorni in cui non hai niente, nessuna chiamata, non sai dove stai andando e ti chiedi perché ti stai allenando. Ti poni domande come: ‘Tornerò? Giocherò mai più a calcio? Troverò una squadra? Riuscirò a tornare al mio livello migliore?’ Ti poni tantissime domande. Amici, famiglia e persone care mi hanno aiutato, e ci sono anche i tifosi, quando vedo i messaggi sui social, gli applausi negli stadi ora . Quindi non posso fermarmi qui”.

Foto: instagram Monaco