Pogba, addio al Monaco? L’ad dei francesi: “Ne discuteremo in estate”

26/02/2026 | 19:24:41

E’ già giunta ai titoli di coda l’avventura di Pogba con il Monaco? Thiago Scuro, ad dei monegaschi, ha parlato così dell’ex Juventus: “Paul è un giocatore con molto talento e di un livello diverso rispetto a quello a cui siamo abituati in Ligue 1. Sapevamo che la sfida di riportarlo sarebbe stata tosta. Ovviamente ha anche un impatto in termini di visibilità per la lega, per l’AS Monaco. Tenendo conto di ciò che sta accadendo, entrambe le parti discuteranno in estate se Paul sarà ancora disposto ad affrontare questo processo. Entrambe le parti discuteranno in estate se Paul sarà ancora disposto ad affrontare questo processo e anche da parte nostra, al momento opportuno”.

foto insta monaco