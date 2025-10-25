Pocognoli (All. Monaco): “Pogba è vicino al ritorno in campo, mancano poche tappe”

25/10/2025 | 10:34:23

Il tecnico del Monaco Pocognoli ha parlato in conferenza stampa del ritorno di Pogba in campo, che slitta per il momento: “È vicino al rientro, ma ci sono ancora delle tappe da percorrere. Deve allenarsi al 100% per tutta la sessione, cosa che non ha ancora fatto. Penso che siamo ancora su qualche settimana. Da vedere se sarà prima della sosta o no. Ma in ogni caso, è bello rivederlo in campo e che torni tra i suoi compagni di squadra, lo sto scoprendo anche dentro al campo”.

FOTO Insta monaco