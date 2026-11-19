Pochettino: “Ora non è il momento di dormire, dobbiamo ripartire da zero”

19/11/2026 | 13:20:38

Mauricio Pochettino ha rilasciato le sue prime parole ai canali ufficiali del Manchester United appena arrivato a Carrington, caricando l’ambiente in vista della trasferta contro il Liverpool. “Sono molto entusiasta di essere qui, è un onore, è un privilegio trovarsi in questo club straordinario. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare. Ho tantissima energia. È un privilegio essere l’allenatore del Manchester United e non stiamo perdendo tempo. Dobbiamo essere pronti a competere domenica. Ciao Reds, sono Mauricio Pochettino. Non vedo l’ora di incontrarvi. Ho sentito tantissime cose belle su di voi e spero che riusciremo a portare tutta la felicità possibile lavorando insieme e creando un legame. Questa sarà una stagione speciale per sostenerci e per far sì che i nostri giocatori lottino in campo ottenendo i risultati che meritiamo. Dobbiamo lavorare tutti insieme: spero di regalare i momenti felici che questo club merita e di creare l’unità di cui ogni squadra ha bisogno affinché i giocatori possano esprimersi al meglio sul terreno di gioco. I sogni sono sogni e fanno parte del tuo cuore e della tua mente. Sono una persona che vive sempre il momento, il presente, e cerca di essere genuina. Posso dire la verità: nel 1999 ero a Barcellona per quella finale, una finale iconica. E con me c’era anche Toni Jiménez: tifavamo e urlavamo per il Manchester United da lì. Ero così emozionato nel vedere lo United, e ancor di più per la mia ammirazione verso Sir Alex Ferguson, per me il miglior allenatore nella storia di questo sport. L’ho sempre ammirato e avere poi l’opportunità di incontrarlo quando ero al Southampton e giocammo all’Old Trafford nel 2013 è stato un sogno che si avverava, così come rivederlo in un ristorante a Londra. Questi sono tutti i ricordi che ho di questo club, e ora esserne l’allenatore è un onore e un privilegio. È una responsabilità che mi riempie il corpo di energia, perché l’entusiasmo di essere qui è immenso. È un errore guardare solo alla situazione attuale ; dobbiamo guardare al potenziale di questo club. Ovviamente le circostanze sono quelle che sono e dobbiamo esserne responsabili. Ma allo stesso tempo dobbiamo capire che il calcio è un gioco e, per connettersi con il gioco, bisogna sentirsi liberi. Questa è la cosa più importante ed è la nostra priorità adesso: lavorare con i ragazzi e cercare di togliere loro la pressione. La pressione deve portare energia, la responsabilità deve portare energia. Perché altrimenti diventa troppo pesante portarsi tutto quel peso sulle spalle. Ti connetti con la partita attraverso il tuo talento quando ti senti libero, quando sei felice, quando vuoi giocare per i tuoi compagni, per la tua famiglia, per il tuo club e per i tuoi tifosi. Creare la cultura è la cosa più importante. Creare le abitudini, i principi: è questo ciò che vogliamo costruire. Dobbiamo guardare avanti e trovare il modo di instaurare le migliori abitudini e quella cultura che ci permetta di essere vicini alla vittoria in ogni singola partita. È ciò che dobbiamo creare tutti insieme, e credo che abbiamo uno staff straordinario con cui abbiamo parlato molto oggi, per fissare tutti i principi, le idee, creare la nostra filosofia e ripartire da zero. Con la forza di questo club e il supporto dei nostri tifosi, sono convinto che torneremo nel posto che meritiamo di occupare. Il mio staff più stretto è la cosa più importante perché, dopo aver lavorato insieme per tanti anni, sappiamo esattamente cosa dobbiamo fare. Aver avuto qui Jesús, Toni e Sebastiano in anticipo ci dà la possibilità di essere in una situazione ideale per preparare la partita che ci aspetta. Adesso non è il momento di pensare al riposo, non è il momento di pensare a dormire. Bisogna essere pronti e preparare ogni dettaglio per essere sicuri di competere nelle migliori condizioni possibili ad Anfield.”

foto: instagram Manchester United