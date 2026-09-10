Pochettino duro: “Il Chelsea ha ammesso le violazioni, è stato punito e la Premier del 2017 spetta a noi”

10/09/2026 | 12:16:07

Mauricio Pochettino, oggi CT degli USA, non ha ancora digerito la mancata vittoria della Premier League 2016/17 con il suo Tottenham. Il campionato, vinto dal Chelsea di Antonio Conte, secondo l’allenatore argentino è stato falsato in virtù di alcune irregolarità commesse dai blues, multati successivamente dalla Premier per 10,75 milioni di sterline, nell’ambito di pagamenti non dichiarati tra il 2011 e il 2018. Le parole di Pochettino: “Dovremmo avere una Premier League in più, dovrebbe essere assegnata a noi. Il Chelsea è stato punito, ha ammesso le violazioni, quindi perché non dovrebbe andare alla squadra arrivata seconda? Non abbiamo gareggiato con le stesse regole. Forse, se avessimo avuto le stesse possibilità, avremmo potuto acquistare giocatori diversi, migliorare la rosa e segnare più gol. Non è una lamentela, è la realtà. I loro tifosi saranno arrabbiati con me, ma se fossimo stati noi a violare le regole avrei detto la stessa cosa”.

Foto: Facebook Chelsea