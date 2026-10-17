Pobega illude il Bologna, l’Inter (gran secondo tempo) ribalta con Thuram e Carlos Augusto, la chiude Bonny

17/10/2026 | 19:54:27

Partita spettacolare e dai ritmi altissimi al Renato Dall’Ara, dove l’Inter si è imposta sul campo del Bologna grazie alle reti di Marcus Thuram, Carlos Augusto e Ange Bonny, dopo il vantaggio iniziale firmato da Tommaso Pobega.. Il primo tempo è stato per una buona mezz’ora a tinte rossoblù, aperto al decimo minuto di gioco da un assolo dirompente di Pobega, complice un erroraccio di Luis Enrique, abile a sgusciare in mezzo alla difesa dell’Inter e a scagliare un mancino fortissimo alle spalle di un incolpevole Martinez. La squadra di Raffaele Palladino ha continuato a fare la partita e a rendersi pericolosa in più occasioni. Gigante, in questo senso, la traversa colpita dall’ex giocatore del Milan. Allo scadere del primo tempo, però, dopo l’infortunio occorso a Roberto Piccoli, sostituito prontamente, da una combinazione tra Barella e Thuram nasce il pareggio dell’Inter. Il centravanti sfrutta un cross al bacio del sardo e con una frustata di testa buca le mani di Skorupski. Nella ripresa, invece, sono i nerazzurri ad avere il pallino del gioco e a mettere alle corde il Bologna. Il gol è nell’aria e, infatti, arriva al 69esimo grazie a un tap-in di Carlos Augusto su assist di Zielinski. Il brasiliano, scatenato dopo la rete, confeziona, grazie a un passaggio visionario di Mkhitaryan, il colpo del KO, servendo un assist con i giri giusti a Bonny, che non deve fare altro che spingerla dentro. Termina 1-3.

Foto: Instagram Carlos Augusto