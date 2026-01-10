Pobega: “Il rosso a Cambiaghi? Sembra un sistema in cui vai a premiare la malizia anti-sportiva”

10/01/2026 | 18:20:24

Il centrocampista del Bologna, Tommaso Pobega, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita con il Como. Queste le sue parole:

“Sicuramente c’è rammarico perché ci tenevamo tanto a venir via con 3 punti. Tutti abbiamo cercato di fare la migliore prestazione possibile. Normale il rammarico per il gol nel finale. Abbiamo battagliato, ma dobbiamo prendere ciò che c’è stato di buono per le basi future. E vedere i piccoli errori sui quali lavorare e non ripetere una situazione del genere nella prossima partita. Se siamo tornati? Non mi piace tanto dirlo. In una stagione lunga, con tanti impegni, normale la flessione e il momento di difficoltà. Ma io credo nel gruppo, nella società, nello staff. Sembrava che nelle ultime partite non ci divertissimo più. Noi daremo tutto per uscire da questo momento. Il rosso? Vorrei rivederlo. Ma più che sul gesto, avrò una visione sbagliata e mi sembra un po’ un regolamento e un modo di punire e avvantaggiare chi fa le furbizie. Se tu istighi, c’è una reazione. La reazione è da punire. Dopo non sta a me far le regole. È un concetto per cercare di farla furba. Magari provi a prendere un rigore, lo fischi e vai a rivedere e non è fallo: lì è stata malizia o un tentativo per disincentivare l’arbitro? Sembra quasi punire il difensore che fa fallo, ma dall’altra parte non vedo equo trattamento per chi istiga. Poi non bisogna fare i santarelli, normale giocarci su. Devi trarre ogni beneficio. Sembra un sistema in cui vai a premiare la malizia anti-sportiva”.

Foto: Instagram Pobega