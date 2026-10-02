Plaza, allenatore Siviglia: “Fofana? Un regalo piovuto dal cielo. Lo stipendio è pagato per la maggior parte dal Milan”

02/10/2026 | 15:52:51

Luis Garcia Plaza, allenatore del Siviglia, ha così parlato di Youssouf Fofana ai microfoni di Cadena Cope: “Quando si è presentata l’opportunità, non ci abbiamo pensato due volte, perché era un obiettivo per noi impossibile. Lo stipendio è pagato per la maggior parte dal Milan e ci è piovuto dal cielo. È un giocatore che ci è capitato come un regalo”.

Foto: Instagram Fofana