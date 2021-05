Playoff Serie C, l’Avellino elimina il Palermo. Decide D’Angelo (1-0)

Avellino e Palermo sono scese in campo per l’ultima gara del primo turno della fase nazionale dei play off di Serie C. Al 34′ il gol vittoria per i Lupi firmato D’Angelo, che deve solo spingere in porta un pallone proveniente da Maniero al termine di un’azione personale. Una traversa per i siciliani nella ripresa non basta, passa l’Avellino per il miglior piazzamento nella regular season. Ecco tutti i risultati di oggi, con le squadre che avanzano al turno successivo in neretto:

Avellino-Palermo [and. 0-1] 1-0 (34′ D’Angelo)

Sudtirol-Pro Vercelli [and. 1-2] 2-1 (9′ Odogwu, 30′ Casiraghi; 79′ rig. Costantino)

Bari-FeralpiSalò [and. 0-1] 0-0

Renate-Matelica [and. 1-1] 1-1 (35′ Kabashi; 58′ Volpicelli)

Modena-AlbinoLeffe [and. 1-0] 0-2 (89′ Tomaselli, 97′ rig. Manconi)