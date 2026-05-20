Playoff Serie C, avanzano Salernitana, Catania, Brescia e Ascoli

20/05/2026 | 22:40:33

Note le 4 semifinaliste dei playoff di Serie C. Avanzano Salernitana, Catania, Brescia e Ascoli. I campani bissano il 2-0 dell’andata anche in casa del Ravenna. Al Brescia, dopo il 3-0 dell’andata, basta lo 0-0 in casa contro il Casarano.

L’Ascoli vince di misura sul Potenza, dopo lo 0-0 dell’andata. Anche a Lecco era finita 0-0 con il Catania e il 3-3 del Massimino di stasera premia gli etnei.

Ora saranno semifinali, con Salernitana-Brescia e Catania-Ascoli.

Foto: logo Serie C