Playoff di Europa League: il Bologna incontrerà il Brann

30/01/2026 | 13:21:02

Sono iniziati alle 13 i sorteggi dei playoff di UEFA Europa League.

La Roma non prenderà parte a questa fase del torneo essendo rientrata tra le prime otto direttamente qualificate agli ottavi. Il Bologna di Vincenzo Italiano invece essendo arrivato decimo, parteciperà ai playoff come testa di serie.

Ecco le partite sorteggiate per i playoff:

LUDOGORETS-FERENCVAROS

GNK DINAMO-GENK

CELTIC-STOCCARDA

BRANN-BOLOGNA

PANATHINAIKOS-VIKTORIA PLZEN

PAOK-CELTA

FENERBAHCE-NOTTINGHAM FOREST

LILLE-STELLA ROSSA

Foto: Instagram Europa League