Playoff di Europa League: il Bologna incontrerà il Brann
30/01/2026 | 13:21:02
Sono iniziati alle 13 i sorteggi dei playoff di UEFA Europa League.
La Roma non prenderà parte a questa fase del torneo essendo rientrata tra le prime otto direttamente qualificate agli ottavi. Il Bologna di Vincenzo Italiano invece essendo arrivato decimo, parteciperà ai playoff come testa di serie.
Ecco le partite sorteggiate per i playoff:
LUDOGORETS-FERENCVAROS
GNK DINAMO-GENK
CELTIC-STOCCARDA
BRANN-BOLOGNA
PANATHINAIKOS-VIKTORIA PLZEN
PAOK-CELTA
FENERBAHCE-NOTTINGHAM FOREST
LILLE-STELLA ROSSA
Foto: Instagram Europa League