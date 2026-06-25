Plata ribalta la Germania: l’Ecuador vince e passa come terza. Doppio Pepé, Costa D’Avorio seconda
26/06/2026 | 00:00:13
L’Ecuador batte in rimonta la Germania 2-1 e stacca il pass per i sedicesimi di finale. Il primo tempo tra Ecuador e Germania regala spettacolo. Al gol tedesco di Sané risponde dopo pochi minuti Angulo. Bella partita ricca di spunti, a inizio ripresa viene assegnato un rigore ai tedeschi, poi revocato. Plata segna poi il 2-1 per l’Ecuador. Una doppietta di Pepè regala invece la vittoria alla Costa D’Avorio, che approda ai sedicesimi battendo Curacao, eliminato.
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