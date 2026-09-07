Pisacane: “Trepy, Mendy e Sugamele possono essere il futuro del Cagliari”

07/09/2026 | 21:17:54

Fabio Pisacane ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Lecce: “Faccio i complimenti ai ragazzi, venivamo da una partita che ci ha ferito e oggi hanno dato tutto per una vittoria molto importante. Non potevamo permetterci di perderla. Mi porto a casa una prestazione che ci avvicina alla nostra gente. Non ho dormito dopo la gara di Coppa e ringrazio i nostri tifosi, che ci hanno comunque accompagnato al meglio. Nel calcio di oggi bisogna evolversi. Quello che abbiamo fatto l’anno scorso non basta. Io non sono qua per difendere il passato, ma per costruire un futuro migliore. Se l’è meritato, io non regalo niente. Credo nei ragazzi e nella società che li sceglie. Merito a tutto l’ambiente rossoblù e a chi passa ore in giro per il mondo per scovare giocatori. Parliamo di un ragazzo italiano e siamo orgogliosi. Trepy, Mendy e Sugamele ci fanno vedere belle cose. Possono essere il futuro del Cagliari”.

foto x cagliari