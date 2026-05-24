Pisacane: “Serata magica, la meritavano i ragazzi. Futuro? Farò di tutto per rimanere”

24/05/2026 | 23:36:09

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato a Dazn dopo la vittoria al Meazza, che preclude la Champions al Milan.

Le sue parole: “Se lo meritano i ragazzi per quello che hanno vissuto tutto l’anno. Hanno tirato fuori motivazioni importanti in una gara non semplice. Abbiamo fatto un percorso tortuoso, i ragazzi hanno raccolto 43 punti con tanti giovani e diversi infortuni e rende giustizia agli sforzi fatti dai ragazzi. Da domani si stacca e la testa sarà al prossimo campionato e si proverà a fare sempre meglio”.

Resterà a Cagliari? “Intanto ringrazio sempre i ragazzi perché mi hanno messo nelle condizioni di farmi conoscere e di farmi diventare allenatore. Il legame che ho con il Cagliari va oltre il contratto. La riconoscenza è nella mia scala di valori, non dimentico quello che ha fatto il Presidente Giulini nei miei confronti. Io farò di tutto per rimanere. Se poi loro mi vogliono, per me è questa la direzione da prendere”.

Foto: Instagram Pisacane