Pisacane: “Sapevamo che portare via dei punti da qua non era facile, esserci riusciti è soddisfacente per me”

08/11/2025 | 18:03:52

Il tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane, ha parlato in conferenza stampa stampa al termine della partita con il Como. Queste le sue parole:

“Per me è una fortuna aver conosciuto Fabregas. Il Como ha fatto fatica contro di noi? Sapevamo che portare via punti da qua non era facile, alla luce di quello che abbiamo visto nelle prime 10 partite del Como. Ci aspettava un’altra battaglia contro un nemico con delle arme affilate, sapevamo di dover rispondere colpo su colpo, offendere e impensierire. Ci siamo riusciti, potevamo fare meglio, anche dal punto di vista del palleggio, ma non ho nulla di rimproverare ai ragazzi. Quando si va via da qui con un punto però… è soddisfacente per me”.

Foto: Instagram Pisacane