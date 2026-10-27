Pisacane: “Preferisco perdere le partite così che mettermi in braccio a Caprile”

27/10/2026 | 23:24:18

Le parole di Fabio Pisacane a Dazn: “Penso che venire qua e fare una prestazione del genere sia importante, come ho detto ai ragazzi, le partite le voglio perdere, però le voglio perdere così, e non mettendomi in braccio a Caprile. Alcune volte sono stati anche gli avversari che ci hanno costretto a fare una partita bellissima. Penso che la squadra nelle prime sei partite abbia raccolto molto più di quanto meritasse, però poi alla fine nel calcio tutto si compensa. È una squadra giovane, con pochi esperti. L’obiettivo è quello di recuperare tutti e di fare questo calcio che vogliamo portare avanti. Poi è normale che nel calcio, lo sapete meglio di me, chi vince ha sempre ragione. Avevamo una corazzata di fronte, che ha messo in difficoltà tutti, però mi è piaciuta, ripeto, la partita che ha fatto la squadra, con grande dignità, con il giusto atteggiamento. Sono convinto che crescendo così poi girerà di nuovo a nostro favore”.

foto x cagliari