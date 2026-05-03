Pisacane: “Per me è stato l’anno zero. Deiola? Attenderemo gli esami”

03/05/2026 | 15:41:07

Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane ha parlato così in conferenza stampa: “Deiola dice di essersi fermato in tempo, ma attenderemo gli esami strumentali. È un percorso diverso, per me è stato un anno zero. Ci siamo presi dei rischi sia io puntando sui giovani sia la società scegliendo un allenatore con poca esperienza. Italiano? I suoi complimenti mi riempiono d’orgoglio e gliel’ho detto personalmente. La prestazione di oggi ci dà sensazioni positive per affrontare le prossime 3 gare, ma fin tanto che non ci sarà la matematica non penserò di aver raggiunto l’obiettivo”.

foto x cagliari