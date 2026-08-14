Pisacane: “Partita vera. Siamo pronti per il campionato”

14/08/2026 | 21:48:00

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato dopo la vittoria in Coppa Italia contro l’Arezzo.

Le sue parole: “Il campo ha detto che è stata una partita vera, da Coppa Italia, senza subire gol. Possiamo proiettarci al campionato con la consapevolezza di essere duri per chiunque. Per quanto riguarda l’espulsione, mi dispiace perché è il primo della mia carriera da allenatore, ma ho visto Maldini cadere in malo modo e ho reagito d’impulso. Mi dispiace sia successo, non mi piace”.

Che caratteristiche ha Romano? “Ha qualità importanti, che sicuramente farà degli errori e noi dobbiamo essere bravi ad aiutarlo. Dobbiamo permettergli di crescere, ma è un ragazzo da Serie A”.

Sull’attacco? “In questo momento siamo tanti. Stiamo facendo le giuste valutazioni con la società, per capire come gestire i ragazzi meno impiegati. Non ci faremo trovare impreparati. Mi piace sottolineare Maldini, che nell’ultimo terzo di campo ci dà sicuramente imprevedibilità. Aspettiamo intanto Carlos. Mendy e Borrelli sicuramente si impegnano tanto, anche oggi si sono spesi. Vediamo come finirà questa sessione di mercato”.

Come deve gestirsi il Cagliari? “Dobbiamo avere due anime, sacrificio e solidità. Certo, noi vogliamo cercare di fare un calcio con più qualità, anche rispetto alla scorsa stagione. Il centrocampo di quest’anno alza il livello tecnico, è importante creare quello che stiamo facendo vedere”.

Come valuti Winks? C’è una gerarchia per i rigoristi? “Winks deve giocare a calcio per poter esprimere il suo potenziale. Il ragazzo ci ha chiesto spesso di non fare una partita di sole transizioni e questa sera ha fatto una bella prestazione. Per i calci di rigore, sì, c’è una gerarchia, ma oggi Deiola si è voluto prendere una responsabilità importante. Certo, se avesse sbagliato anche il secondo rigore, mi sarei fatto sentire. Siamo un gruppo coeso”.

Come hai visto Prati? E Adopo? “Prati ha fatto esperienza lo scorso anno. Ora è tornato ed è un giocatore che ha la mia fiducia. Deve assolutamente accelerare su alcune cose che chiedo, ma ottimi margini di crescita. Adopo io lo vedo più laterale, è un soldato. Gli fa onore l’impegno che mette per questa maglia”.

Come sta reagendo la squadra ai dettami? “Cercano sempre di mettere in pratica quello che chiedono. Oggi, nonostante il caldo, ci portiamo a casa tante cose positive”.

Foto: Instagram Pisacane