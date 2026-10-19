Pisacane: “Non siamo sembrati una squadra, devo delle scuse ai 1400 tifosi che sono venuti qui”

19/10/2026 | 21:11:36

Le parole di Fabio Pisacane in conferenza stampa dopo la sconfitta di Monza: “Devo delle scuse a 1400 persone che hanno speso dei soldi per vedere uno scempio del genere. Ci sono modi e modi di perdere. Non li abbiamo rappresentati. Ho visto molto bene dall’alto e cosa devo correggere. Cosa ha recepito la squadra? Ancora non ho visto i ragazzi. Siamo tornati sulla terra, e contro una squadra della quale sapevamo tutto avremo dovuto fare meglio. Questa squadra non appartiene ai 1440 che erano presenti sugli spalti. Ogni squadra è lo specchio del proprio allenatore. Parto sempre da un principio di carattere generale: l’atteggiamento. Devi avere anzitutto uno spirito battagliero, ed oggi non c’è stato per nulla. Provo rabbia nel vedere una squadra che non sembrava una squadra. Onore al Monza per quanto ha fatto. Devo e dobbiamo fare mea culpa, non c’entra nulla il fatto che ero in panchina oppure no”.

foto x cagliari