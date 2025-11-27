Pisacane: “Mina è in dubbio. Contro il Genoa abbiamo perso una grande occasione per vincere”

27/11/2025 | 13:10:47

Il tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di sabato contro la Juventus. Queste le sue parole:

“Come ho già detto c’era amarezza, il giorno dopo l’umore non era dei migliori, prendere tre gol no fa mai piacere. Voglio essere equilibrato, ci ha lasciato sensazioni contrastanti. La squadra ha messo fuori delle lacune nella fase difensive, cose che solo con il lavoro possiamo aggiustare. Abbiamo perso una grande occasione per vincere. Indisponibili? Mina ha subito una botta, è in dubbio; rimangono ai box Zé Pedro e Belotti, gli altri sono arruolabili. Dipende dal nostro approccio, non dalla partita, anche con Lazio e Como erano trasferte difficili ma ci siamo ben distinti. Abbiamo reagito dopo le sconfitte, questa è una qualità della squadra. Non dipende dai ragazzi ma dal lavoro mio e del mio staff”.

Foto: Instagram Pisacane