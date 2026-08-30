Pisacane: “Massolin e Gagliardini? Cerchiamo qualcuno che possa guidare il gruppo nella tempesta”

30/08/2026 | 23:30:07

Fabio Pisacane ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro l’Inter di questa sera: “L’Inter ha ottenuto i 3 punti con merito. Gagliardini e Massolin? Siamo una squadra giovane, la nostra politica è chiara: vogliamo inserire qualche giocatore che possa guidare questi giovani nei momenti di tempesta. Penso che Gagliardini, insieme a chi è arrivato tempo fa, ha le carte in regola per guidare questi ragazzi, poi il campo ci dirà se questa squadra può arrivare dove vogliamo arrivare. Oggi sono fiducioso, questi ragazzi al netto dell’avversario cercano di fare tutto quello che proviamo”.

foto x cagliari