Pisacane: “Maldini può fare lo step a Cagliari. Romano può giocare ovunque a centrocampo. Caprile ambisce alla Nazionale”

07/10/2026 | 18:41:19

Fabio Pisacane, l’architetto del Cagliari quarto in classifica con 12 punti in 5 giornate, ha parlato dei suoi giocatori più rappresentativi e dell’ambizione dei sardi ai microfoni di DAZN a 4 giorni dalla sfida, mai banale, contro la Juventus.

Su Maldini: “Mi auguro che Daniel capisca che qua ci sono persone che possono accompagnarlo nel percorso, nel fare le scelte per l’ultimo step. Abbiamo già fatto un lavoro importante con altri giocatori in passato e può farlo anche lui”.

Su Romano: “Penso possa rendere al meglio nella posizione attuale, ma a centrocampo può fare tutto. Secondo me Romano accanto a Winks può acquisire esperienza”.

Su Caprile: “Un ragazzo straordinario che mi ha aiutato tantissimo, un leader indiscusso della squadra. Negli atteggiamenti è un veterano, è ambizioso e traina il gruppo. Per me è legittimo che ambisca alla Nazionale, com’è giusto accettare le scelte del CT”.

Sull’avvio di stagione: “Avevo fiducia nelle possibilità della squadra, ma 12 punti in 5 giornate è un risultato importante che va meritato partita dopo partita. La squadra adesso deve lavorare con ancora più attenzione e fare leva sull’entusiasmo che si è creato”.

Foto: X Cagliari