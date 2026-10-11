Pisacane: “Già ieri Spalletti sembrava preoccupato, poteva finire con un abbraccio. Se la Juve ci teme alla sesta giornata è un bel vanto”

11/10/2026 | 23:23:56

Fabio Pisacane commenta il pareggio contro la Juventus a DAZN: “Poteva finire tutto con un abbraccio. penso che il mister Spalletti già ieri ha dimostrato di essere preoccupato. Quello che si è visto a fine primo tempo non è stato bello. Se alla sesta giornata la Juventus ha paura del Cagliari… Mi sento di dire che loro hanno meritato il pari e per questo poteva concludersi con un abbraccio. Io non alleno me stesso, ma i giocatori. Avere la qualità di Romano, di Winks, di Adopo e aver fatto debuttare Massolin questa sera ci dà molto. Maldini ha bisogno di muoversi in modo dinamico”.

Foto: Instagram Pisacane