Pisacane: “Folorunsho non ci sarà. Che la Lazio tenga la porta inviolata per undici partite non è una novità”

20/02/2026 | 13:54:13

Il tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la Lazio. Queste le sue parole:

“Le condizioni della squadra? Non ci sono novità dall’infermeria, Folorunsho non ci sarà. Proprio per questo continuo a ribadire che dobbiamo restare uniti, compatti, tutti insieme, per superare questo momento che in Serie A può essere temporaneo ma che può anche continuare a crearci difficoltà. I ragazzi stanno dando tutto. Gli infortuni capitano a tutte le squadre. Voglio che chi scenda in campo si senta protagonista e non tappabuchi. Le difficoltà di domani contro la Lazio? I dati numerici mostrano una squadra che è in linea con quelle che erano le aspettative di inizio stagione. Stiamo parlando della Lazio, che tenga la porta inviolata per undici partite non deve essere una novità. È giusto valorizzare il lavoro dell’allenatore, perché non è mai qualcosa di banale. Quest’anno è una Lazio diversa rispetto ad altre squadre di Sarri. È una squadra che gioca molto sulle transizioni, quindi dovremo prestare grande attenzione alle preventive. Ci aspettiamo una partita simile a quella dell’andata, contro un avversario forte, con una rosa ampia e che in trasferta ha fatto molto bene fino a oggi”.

Foto: Instagram Pisacane