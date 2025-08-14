Pisacane: “Esposito ha grandi qualità, felici di averlo con noi. Per Kılıçsoy bisognerà aspettare”

14/08/2025 | 15:11:19

Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane è intervenuto in conferenza stampa, dove ha parlato anche dei nuovi arrivati: “Esposito è un ragazzo che ha grandi qualità, siamo molto felici di averlo con noi. Gaetano invece arriva da un’operazione al menisco, ha iniziato da una settimana gli allenamenti col gruppo ma non ci sarà in questa prima parte. Bisogna dargli il giusto tempo per recuperare. Per Kılıçsoy bisognerà aspettare, ci sono troppe aspettative su di lui. Ci vorrà del tempo per vederlo al 100%”.

Foto: instagram Pisacane