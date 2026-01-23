Pisacane: “Dossena e Sulemana hanno portato entusiasmo, sono due calciatori importanti”

23/01/2026 | 14:00:56

Il tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

“Dossena e Sulemana? Hanno portato entusiasmo. Era importante portare giocatori che non hanno bisogno di tempo per inserirsi. Hanno alzato il livello degli allenamenti, sono due calciatori importanti. Siamo in fiducia, sarà una partita importante. Come affrontare la Fiorentina? Quando vinci vuol dire che le cose funzionano, l’idea è quella di non muovere nulla. Ogni partita è una storia a sé. Oggi è uno scontro diretto, ma è una squadra costruita non per la salvezza. Ha un organico importante, oggi rimpiazza alcuni giocatori con altri forti. Ha uno stato emotivo particolare, in questo momento è in fiducia anche se perdere il presidente li ha segnati”.

Foto: Instagram Pisacane