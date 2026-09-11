Pisacane: “Domani torna Mina. Sugawara convocato, Nzola resterà a casa”

11/09/2026 | 15:18:13

Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane ha presentato in conferenza la sfida contro l’Atalanta: “Oltre a Trepy, Felici e Idrissi, resta a casa Nzola che continua nel suo recupero per cercare di recuperare la condizione. La squadra si è allenata bene, con grande impegno e intensità. Abbiamo recuperato anche Mina e quindi abbiamo una nuova freccia nell’arco. Sugawara è a disposizione e sarà della gara. L’eventuale convocazione di Romano e Maldini ci rende orgogliosi. Per il Cagliari avere i giocatori nel giro della Nazionale rende giustizia al lavoro di tutti. Kevin ha passato il momento più brutto che una persona può vivere perché la perdita di una mamma non dovrebbe mai accadere. Ha trovato la forza di isolarsi in allenamento, mi ha colpito la sua forza. Gli ho chiesto di scegliere quando e come allenarsi e lui mi ha detto che aveva bisogno di spingere forte perché vuole mettersi alle spalle questo momento. Sicuramente Maldini sa cosa deve mettere in campo. Ho parlato con lui dopo la partita, è un calciatore che ha bisogno del dialogo: gli ho detto che non si deve cullare sul gol perché ci sono tante cose che avrebbe potuto fare meglio e non ha fatto. Andare a casa dopo una vittoria dove sei stato determinante e pensare a quello che potevi fare meglio, ti mette nelle condizioni di fare meglio nella gara successiva. Lo stesso vale per gli allenatori: non bisogna cullarsi sulle vittorie”.

foto x cagliari