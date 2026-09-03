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Pisacane: “Dobbiamo accelerare l’inserimento dei tanti nuovi arrivati”

03/09/2026 | 23:43:18

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Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane ha parlato ai microfoni Mediaset dopo la partita contro il Verona. “Non sono felicissimo, sia per la prestazione che, ovviamente, per il risultato. Ci tenevamo a passare il turno. Complimenti al Verona, perché ha fatto un buonissimo primo tempo. Alla fine, su un errore individuale, è stata cinica e ha capitalizzato forse una delle due occasioni avute nel secondo tempo. Però sicuramente noi, nel primo tempo, siamo stati poco cattivi e, come dico sempre ai ragazzi, lo ripeto: quello che a noi non deve mancare è la cattiveria. Noi ci prendiamo la responsabilità di non aver passato il turno. Da domani ci metteremo a lavorare, perché c’è bisogno di lavorare tanto e di accelerare, nel minor tempo possibile, l’inserimento dei nuovi, che sono parecchi. Però, ripeto, l’anima è quella che fa la differenza e questa sera, sicuramente, nella prima frazione, è mancata”.
foto x cagliari