Pisacane: “Contento per la prima vittoria. Belotti? Si è integrato subito e punta a rilanciarsi”

13/09/2025 | 19:05:01

Al termine della sfida dell’Unipol Domus tra Cagliari e Parma, vinta dai rossoblù, è intervenuto ai microfoni della stampa, Fabio Pisacane, tecnico dei sardi. Di seguito le sue dichiarazioni: “Caprile e Felici sono stati decisivi? Sì, ma in generale sono contento di tutti. Questa è stata la mia prima vittoria e sono contento. Sicuramente abbiamo ancora da migliorare. Il Parma è venuto qua e ci ha rispettato e mi aspettavo fosse forte in transizione. Su due disattenzioni nostre sono riusciti a creare, ma io sono soddisfatto anche se forse a metà. Giocare alle 15 non ci ha agevolato ed è stato difficile far circolare velocemente la palla”. Su Gaetano e Belotti: “Sono due giocatori importanti e vanno portati a regime per quanto riguarda il minutaggio. Gaetano quando ha la palla tra i piedi accende la luce, senza palla ha avuto qualche difficoltà ma sono contento. Belotti è un ragazzo che vuole rilanciarsi e oggi ci è andato vicino; è arrivato 10 giorni fa, si è integrato subito nel gruppo e sta facendo bene”.

Foto: Instagram Pisacane