Pisacane: “Caprile? È un leader, ha fatto una super partita in quella che è casa sua”

26/10/2025 | 18:43:31

Il tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita con l’Hellas Verona. Queste le sue parole:

“Il Verona nei primi 45 minuti è stato nella propria metà campo. Poi nel secondo tempo è stato un grandissimo Hellas, che ha qualcosa in più in attacco con Giovane e Orban che hanno un grandissimo futuro davanti a sé. Passata la tempesta abbiamo cambiato qualcosa e siamo riusciti a trovare il pareggio. Zanetti ha detto che il Verona meritava di vincere? Io rispetto i colleghi, se Zanetti ha visto questo lo rispetto molto e non entro nei suoi giudizi. Io ho solo parlato di come ho visto io la partita. La prestazione di Caprile? Partita dopo partita dimostra che è fra quelli che stanno facendo meglio. Parliamo di un leader, che ha fatto una super partita in quella che è casa sua, Verona”.

Foto: Instagram Pisacane