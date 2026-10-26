Pisacane avvisa la Roma: “Dobbiamo sfruttare i loro punti deboli”

26/10/2026 | 14:20:18

Fabio Pisacane ha presentato in conferenza stampa la sfida contro la Roma, in programma domani sera allo Stadio Olimpico. Il tecnico del Cagliari ha riconosciuto la forza della squadra di Gian Piero Gasperini, senza rinunciare alla fiducia nelle possibilità dei rossoblù. L’obiettivo è reagire dopo le ultime sconfitte e ritrovare attenzione e compattezza.“La Roma è una squadra che ha un’identità chiarissima, con un allenatore che riesce a valorizzare tantissimi giocatori. È una formazione che difficilmente va al tappeto. Però nel calcio è difficile trovare una squadra perfetta e noi dobbiamo essere bravi a sfruttare quei pochi punti deboli che ha la Roma”.Pisacane ha spiegato che il modo di giocare dei giallorossi può offrire qualche opportunità agli avversari: “È una squadra che si espone a dei rischi, anche se è forte fisicamente e riesce a recuperare metri di campo con facilità. Dovremo essere bravi a leggere le situazioni e a sfruttare le occasioni che si presenteranno”.Il tecnico ha poi fatto il punto sul momento del Cagliari, chiedendo lucidità e unità per superare le difficoltà: “Bisogna fare sempre analisi lucide, nel calcio tutto si compensa. Ci sono squadre che stanno overperformando e altre che non sono in forma. Questo è un gruppo che deve crescere. Se facciamo quadrato ne veniamo fuori”.Spazio anche alle condizioni dei singoli. Yerry Mina sta bene e potrebbe partire dal primo minuto, mentre Harry Winks non sarà a disposizione per la trasferta nella capitale, così come Felici e Idrissi. “Winks non è al 100% e non vogliamo rischiarlo. Dal punto di vista tecnico perdiamo tanto, perché non abbiamo un giocatore con le sue stesse caratteristiche. Dobbiamo però essere bravi a non diventare dipendenti da lui e a valorizzare le altre risorse della rosa”.Pisacane ha infine ribadito l’importanza di ritrovare continuità e spirito di squadra: “Abbiamo bisogno di tutti. Non possiamo pensare di schierare sempre gli stessi undici e fare sempre gli stessi cambi. Dobbiamo mettere in campo gamba, attenzione e qualità, perché affrontiamo una squadra forte e servirà una prestazione importante”. Il Cagliari cerca così una risposta all’Olimpico, consapevole delle difficoltà ma deciso a giocarsi le proprie possibilità.

Foto: x Cagliari