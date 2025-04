Pisacane (all. Cagliari Primavera): “Orgoglioso dei ragazzi. Paragone con Conte? Non c’è complimento più bello”

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari Primavera, ha parlato così dopo il trionfale successo sul Milan nella finale di Coppa Italia:“Il merito è dei ragazzi, non è una frase fatta, sono loro che vanno in campo. Io cerco di farmi seguire essendo molto partecipe, sono convinto che con i giovani c’è bisogno di partecipare, devono rimanere concentrati e attenti. Sono felice, non ho da aggiungere altro. Se funziona tutto è perché c’è stato un animo buono e l’episodio te lo porti dalla tua parte, con la giusta mentalità. Abbiamo sempre rispettato tutti, senza aver paura di nessuno. Sono orgoglioso dei ragazzi, oggi cerco di trasferire le mie letture a loro. Io paragonato a Conte? Mi riempie d’orgoglio, lo conosco e per me non c’è complimento più bello”.

Foto: sito Cagliari