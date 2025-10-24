Pisacane: “Adatteremo il gioco in base ai giocatori a disposizione. Il Verona? Meriterebbe di avere più punti in classifica”

24/10/2025 | 13:30:38

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Hellas Verona di domenica alle 15.

Queste le sue parole:

“Mina? Ha avuto un risentimento al bicipite femorale, non vogliamo rischiare. Adatteremo il gioco in base ai giocatori a disposizione e all’avversario. Assieme a lui, resteranno ai box Deiola, Radunovic, Di Parto e Pintus. La partita con l’Hellas? Per me quella con il Verona è la terza finale delle prime otto partite, viviamo un campionato nel campionato dove c’è bisogno di furore ed energia. Il Verona è una squadra collaudatissima, che l’anno scorso ha fatto un campionato dove ha sofferto parecchio e aveva un organico per rimanere in Serie A. Meriterebbe di avere più punti in classifica, ma nel calcio non c’è una scienza esatta. Bisogna rimanere verticali, prendere spunti oltre che studiare l’avversario”.

Foto: Instagram Pisacane