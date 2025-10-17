Pisacane: “Abbiamo recuperato Gaetano, Zappa, Pintus e Rodríguez. Mina si è allenato parzialmente in gruppo”

17/10/2025 | 18:00:55

Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane ha presentato la partita contro il Bologna in conferenza stampa: “La sosta ha portato tante buone notizie: abbiamo recuperato Gaetano, Zappa, Pintus e Rodríguez. Mina, come ieri, si è allenato con noi, anche se ancora parzialmente con il gruppo. Tutto questo ci permetterà di avere più soluzioni. I Nazionali stanno tutti bene: hanno fatto delle buone prestazioni, sono ritornati alla base con tanto entusiasmo. Siamo felici per Obert, che ha festeggiato il suo primo gol con la Nazionale maggiore, così come per Kilicsoy”.

Foto: instagram Pisacane