Pisa-Sassuolo, i convocati di Gilardino: c’è Stengs
31/01/2026 | 12:02:42
Il Pisa ha diramato la lista dei convocati di Alberto Gilardino per il match contro il Sassuolo.
Questa la lista:
# 2 – Rosen BOZHINOV
# 3 – Samuele ANGORI
# 4 – Antonio CARACCIOLO
# 5 – Simone CANESTRELLI
# 6 – Marius MARIN
# 7 – Mehdi LERIS
# 8 – Malthe HOJHOLT
# 9 – Henrik MEISTER
# 10 – Matteo TRAMONI
# 12 – Nicolas ANDRADE
# 14 – Ebenezer AKINSANMIRO
# 15 – Idrissa TOURE’
# 17 – Rafiu DUROSINMI
# 20 – Michel AEBISCHER
# 22 – Simone SCUFFET
# 23 – Calvin STENGS
# 26 – Francesco COPPOLA
# 32 – Stefano MOREO
# 34 – Tommaso GUIZZO
# 35 – Felipe LOYOLA
# 36 – Gabriele PICCININI
# 81 – Filip STOJILKOVIC
# 99 – Lucas LORRAN
Foto: Instagram Pisa