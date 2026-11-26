Pisa, cambia il CdA: entra Marco Carrai, Marco Lomi nuovo Sindaco Unico

26/11/2026 | 12:03:23

Nuovo assetto societario per il Pisa Sporting Club. Il club nerazzurro ha comunicato la composizione aggiornata del Consiglio di Amministrazione, con l’ingresso di Marco Carrai e la nomina di Marco Lomi come nuovo Sindaco Unico. Confermata la presenza di Damien Comolli nel ruolo di presidente e amministratore delegato, come si legge dal comunicato del club: “La Società Pisa Sporting Club, a seguito dei recenti avvicendamenti intervenuti negli organi societari, comunica la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione. L’assetto del CdA mantiene sostanzialmente invariata la propria struttura, con la sostituzione dei consiglieri uscenti e la nomina di un nuovo Sindaco Unico, a seguito della scadenza del mandato del precedente titolare dell’incarico. Ai componenti già presenti nel precedente Consiglio di Amministrazione – il Presidente e Amministratore Delegato Damien Comolli, Alexander Knaster, Marco Lippi, Julie Michelle Harper, Stephen Gauci e Francesco Burdese – si aggiunge Marco Carrai. Manager di alto profilo, Marco Carrai entra a far parte del nuovo assetto consiliare nell’ambito di un percorso volto al consolidamento della struttura societaria e alla valorizzazione di nuove competenze professionali; Carrai attualmente ricopre gli incarichi di Presidente di Toscana Aeroporti e Presidente Esecutivo di JSW Italy. Il ruolo di Sindaco Unico sarà affidato a Marco Lomi. Il Pisa Sporting Club augura buon lavoro ai componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione e rivolge un sentito ringraziamento ai membri uscenti per il contributo e l’attività svolta nel corso dei rispettivi mandati”.

Foto: sito Pisa