Pioli saluta l’Al-Nassr: “E’ stato un onore, resterete sempre nel mio cuore”

12/07/2025 | 15:10:28

Stefano Pioli, diventato ufficialmente il nuovo allenatore della Fiorentina, ha salutato i tifosi dell’Al-Nassr su Instagram: “Cari tifosi, è stato un onore indossare questi colori e gioire con voi. Ringrazio il Club per la professionalità e la disponibilità dimostrata, nonché tutta la squadra che ci ha supportato in questa esperienza. Ora è tempo di salutarci, ma questi ricordi rimarranno per sempre nel mio cuore. Cordiali saluti, Stefano”.

FOTO: X Al Nassr