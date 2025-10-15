Pio Esposito, quel no al prestito secco in A di due estati fa. Ora è giusto puntarci senza enfatizzare

15/10/2025 | 18:50:48

Un paio di mesi fa veniva ritenuto impossibile, comunque prematuro, il fatto che l’Inter dovesse puntare su Pio Esposito avendo Thuram e Lautaro in organico. Ma quando capiremo che a 20 anni non sei giovane e hai già maturato le esperienze necessarie per importi, forse sarà troppo tardi. Pio ha fatto la trafila necessaria prima di imporsi, sotto quest’aspetto l’Inter è stata lucida e sufficientemente coerente. Lui si è legato allo Spezia e per riconoscenza nell’estate del 2024 ha preferito completare l’esperienza in Liguria, con la certezza di giocare un bel numero di partite, piuttosto che svernare in prestito secco da qualche parte (il Torino ci aveva provato più di altri club) senza le garanzie necessarie per completare il suo percorso di crescita. Adesso, quando segna e stupisce, enfatizzano la normalità: basterebbe spiegare che Pio Esposito sta semplicemente confermando il suo grande talento senza un condimento di aggettivi e di narrazione che non aiutano il ragazzo.

Foto: Instagram Pio Esposito.

