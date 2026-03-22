Pio Esposito: “L’occasione finale? Potevo fare meglio, spero di segnare giovedì”

22/03/2026 | 23:30:02

Pio Esposito ha parlato a DAZN dopo Fiorentina-Inter: “Appena finita la partita è stato il rammarico per l’ultima occasione, bravo De Gea, forse potevo fare qualcosa in più. I complimenti da Toni valgono doppi. Speriamo che se non è entrata oggi, almeno entri giovedì. Giocatori forti come Barella riconoscono le caratteristiche dei compagni. Contento che la squadra fornisca palloni preziosi in mezzo all’area. Mettere da parte tutte le squadre di club e pensare solo alla Nazionale”.

foto x inter